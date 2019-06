Der nächste Monat steht direkt vor der Tür, Zeit also, die Xbox Games with Gold für diesen zu enthüllen. Microsoft hat sich damit bis zum letzten Tag Zeit gelassen, was vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass die Spieler nicht ganz zufrieden mit der Auswahl sind. Doch darüber lassen wir euch urteilen. Verratet uns in den Kommentaren, ob die Xbox Games with Gold im Juli 2019 euren Geschmack treffen.

Games with Gold: Die kostenlosen Xbox-Spiele im Juli 2019

Den Anfang macht der Platformer Inside. Hier verfolgt ihr die Geschichte eines Jungen, der in einer dystopischen Welt ohne freien Willen darum kämpft, seine Familie in einer seltsamen Fabrik wiederzufinden. Das zweite Werk der Limbo-Macher steht vom 1. bis 31. Juli 2019 auf der Xbox One zum Download bereit, wenn ihr Xbox Live Gold besitzt. Der zweite Titel für die aktuelle Konsolengeneration ist Big Crown: Showdown, ein mittelalterlicher Couch-Koop-Pvp-Spaß.

Wie jeden Monat gibt es auch im Juli 2019 zwei Games der „Xbox 360“-Ära, die dank Abwärtskompatibilität ohne Probleme auf der Xbox One laufen. Den Anfang macht der Klassiker Castlevania: Symphnony of the Night, der als auf der Konsole neu aufgelegt wurde. Dazu gesellt sich dann noch Meet the Robinsons, das Spiel zum gleichnamigen Film, in dem ihr mit Zeitreisen die Welt vor dem Abgrund retten müsst.