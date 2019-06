Auch wenn wir in diesem Jahr noch nichts von den Next-Gen-Konsolen zu sehen bekommen haben: PS5 und die kommende Xbox nähern sich mit großen Schritten. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Sony genaue Pläne für die PlayStation 5, wenn es um die Gamer geht, die sie ansprechen soll. Denn mit der nächsten Hardware zielt Sony wohl auf die Hardcore-Gamer ab und will sich mehr den Blockbuster-Spielen von großen Publishern widmen.

Diese Infos stammen wohl von Insidern, die an einem Meeting des Unternehmens teilgenommen haben. Demnach wäre Sony davon überzeugt, dass die PS5 ein Nischenprodukt sei, das die Hardcore-Sparte der Gamer ansprechen wird. Diese wollen dann natürlich keine Indie-Titel, sondern die großen AAA-Spiele. Deshalb will sich Sony wohl mit der PS5 noch mehr an die großen Publisher - eigene und außer Haus - wenden, um die Hardware mit der nötigen Software zu versorgen.

Ob die Indie-Titel dabei vernachlässigt werden? Vermutlich nicht. Aber vielleicht bringt Sony ja auch zwei verschiedene Konsolenvarianten heraus, um auch die andere Gamer-Sparte anzusprechen. In Sachen Games-Streaming soll Sony keine Bedenken mit der neuen Generation haben. So vertritt das Unternehmen die Meinung, dass die angekündigten Dienste noch nicht langfristig das Potenzial haben, sich zu halten und bei den Gamern durchzusetzen.