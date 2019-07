Mit Last Day of June befindet sich bis zum 4. Juli ein dramatisches Adventure kostenlos im Epic Games Store. Danach wechselt das Angebot und ihr könnt stattdessen das Koop-Spiel Overcooked gratis herunterladen.

In Last Day of June wird es dramatisch:

Entwicklerstudio Ovosonico hat sich mit Last Day of June zwei ganz elementaren Themen gewidmet: Liebe und Verlust. In der Rolle von Carl erlangt ihr die Kraft, in der Zeit zurückzureisen und versucht, ein tragisches Ereignis abzuwenden. Dabei müsst ihr weder ein Kampfsystem einstudieren, noch sprechen die spielinternen Charaktere eine verständliche Sprache. Dennoch erzählt das Puzzle-Adventure eine berührende Geschichte, wie ihr auch im Test: "Last Day of June - Schicksalstag, Schicksalsschlag" nachlesen könnt.

Seit Kurzem wechselt das Angebot der kostenlosen Spiele im Epic Games Store wöchentlich, weshalb ihr euch Last Day of June nur noch bis zum 4. Juli gratis sichern könnt. Danach gibt es das Koop-Spiel Overcooked aufs Haus, bei dem ihr gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern in den stressigen Alltag von Köchen eintauchen könnt und dabei so viele Gerichte wie möglich unter Zeitdruck vervollständigen und abgeben müsst.

Last Day of June wurde am 31. August 2017 veröffentlicht und ist vor allem für all jene interessant, die auf forderndes Gameplay verzichten können und stattdessen in eine emotionale Geschichte eintauchen wollen. Bis zum 4. Juli könnt ihr euch das normalerweise 19,99 Euro teure Puzzle-Adventure kostenlos im Epic Games Store schnappen.