Der Monat Juni ist schon wieder um und viele von euch wissen bestimmt, was das bedeutet: Die "PS Plus"-Spiele im Juli lassen nicht mehr lange auf sich warten. Bevor es jedoch soweit ist, könnt ihr euch noch bis zum 2. Juli Borderlands - The Handsome Collection und Sonic Mania sichern.

Das sind die Gratis-Spiele im Juni:

Der Juni ist zwar vorbei, noch bleibt euch aber etwas Zeit, um euch die "PS Plus"-Spiele des Vormonats zu schnappen. Mit Borderlands - The Handsome Collection bekommen Koop-Freunde und Fans von Loot-Shootern massig viel zu tun. Das Paket beinhaltet nämlich nicht nur Borderlands 2, sondern auch Borderlands - The Pre-Sequel.

In beiden Spielen übernehmt ihr die Kontrolle über sogenannte Kammerjäger und macht euch auf die Suche nach immer besseren Loot, während ihr euch durch das Abballern von Gegnern und dem Erledigen von Quests hochlevelt und neue Fähigkeiten freischaltet. Dabei nehmen sich die Loot-Shooter selbst nicht ganz so ernst, sondern glänzen mit abgedrehtem Humor und so einigen verrückten Charakteren.

Wart oder seid ihr im Besitz von Segas Mega Drive und habt schon damals Sonic-Spiele gespielt, vermag Sonic Mania nicht nur mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten zu punkten, sondern auch mit reichlich Nostalgie. Bei diesem Fanprojekt stürzt ihr euch in altbekannte, aber auch neue 2D-Level und versucht so heil wie möglich ans andere Ende zu gelangen. Welche Stärken und Schwächen das Jump & Run mit sich bringt, erfahrt ihr im Test: "Sonic Mania - Rückkehr zu den Wurzeln des blauen Flitzers".

Bis zum 2. Juli habt ihr noch Zeit, um euch die "PS Plus"-Spiele vom Juni gratis zu schnappen. Danach wechselt das Angebot und euch stehen die Gratis-Spiele vom Juli zur Verfügung - natürlich vorausgesetzt, ihr seid im Besitz einer aktiven "PS Plus"-Mitgliedschaft.

