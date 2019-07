Metal Gear Solid: Laut russischem Außenminister ein US-Propagandaprojekt

Die "Metal Gear"-Reihe gehört sicherlich zu den Aushängeschildern von Konami. In Russland will man aber mehr darin erkennen als ein bloßes Unterhaltungsprodukt. Bei der Franchise soll es sich um ein Propagandaprojekt der US-Regierung handeln.

Kaum zu glauben, aber wahr: Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Andrei Kartapolov äußerte diese Vermutungen am Runden Tisch des Unterhauses des russischen Parlaments. So geht es aus einem Artikel der Moscow Times hervor:

"Im Internet werden Projekte der amerikanischen Spezialdienste wie Metal Gear und RuNet Echo umgesetzt, die auf die direkte Manipulation des öffentlichen Bewusstseins und insbesondere junger Menschen abzielen."

Eine steile These, die folgenden Hintergrund haben könnte: Die "Metal Gear"-Reihe thematisiert nicht selten den Zustand zur Zeit des Kalten Krieges - demnach ist Russland, respektive die Sowjetunion ein integraler Bestandteil der Erzählungen.

Ein wichtiges Detail ist Kartapolov in seinen Ausführungen allerdings wohl entgangen. Die "Metal Gear"-Spiele werden von Konami entwickelt. Demnach entsteht der Großteil der Spiele in Japan und nicht in den USA. Hideo Kojima, der Erfinder der Franchise, ist ein Japaner. Zudem kommen auch die Vereinigten Staaten nicht immer ganz so gut in den Spielen weg wie man es vielleicht von einem Propagandamittel erwarten würde.

Wie es scheint, verlaufen die Anschuldigungen von Andrei Kartapolov im Sande. Umso überraschender ist es, dass ein politischer Vertreter ein solches Statement abgegeben hat. Was haltet ihr von der Behauptung? Schreibt es in die Kommentare!