Sony hat Rabatte im Angebot! Bis zum 10. Juli könnt ihr eine große Auswahl von Spielen im PlayStation Store bis zu 75 Prozent günstiger bekommen als üblicherweise. Wir zeigen euch ein paar der besten Schnäppchen.

Welche Spiele ihr mit PS Plus im Juli gratis bekommt, seht ihr hier:

Egal ob Dauerbrenner oder aktuellere Blockbuster: Im aktuellen "Mega-Sale" von Sony ist von allem etwas dabei. Bis zum 10. Juli könnt ihr euch folgende Spiele zu einem Sparpreis schnappen, der bis zu 75 Prozent unter dem normalen Verkaufspreis liegt:

Unter den rabattierten Spielen finden sich einige echte Hingucker. Hier eine Auswahl der besten Schnäppchen im Sale:

The Witcher 3 – Wild Hunt für 29.99 Euro 8,99 Euro

The Witcher 3.

The Witcher 3 gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Wer noch nicht in den Genuss der detailreichen Open World und spannenden Geschichte kam, hat nun eine gute Gelegenheit, das nachzuholen.

Rage 2 für 69,99 Euro 44,99 Euro

Rage 2.

Ebenso Open World, aber sehr viel mehr Krawall gibt es in Rage 2. Der abgedrehte Shooter, an dem die Doom-Macher mitgewirkt haben, ist im Mai dieses Jahres erschienen und jetzt schon zum Sparpreis erhältlich.

Ghost Recon – Wildlands für 49,99 Euro 19,99 Euro

Ghost Recon - Wildlands.

Große Freiheit und viel taktisches Vorgehen bietet euch der beliebte Shooter Ghost Recon – Wildlands. Mit einer Spezialeinheit macht ihr euch daran, ein Drogenkartell hochzunehmen.

Doom & Wolfenstein 2 im Bundle für 79,99 Euro 24,99 Euro

Doom.

Zweimal fette Shooter-Action im Doppelpack. In diesem Bundle bekommt ihr die kultigen Spiele Doom und Wolfenstein 2 zusammen zum Sparpreis.

Skyrim & Fallout 4 im Bundle für 79,99 Euro 24,99 Euro

Skyrim.

Und noch ein deftiges Doppelpack: Die beiden erfolgreichen und beliebten Rollenspiele Skyrim und Fallout 4 könnt ihr aktuell ebenfalls zusammen zum kleinen Preis kaufen. Fallout 4 sogar in der "Game of the Year"-Edition.

Dishonored 2 für 39,99 Euro 13,99 Euro

Dishonored 2.

Wenn euch mehr nach Schleichen und Meucheln ist, dann schaut euch doch mal Dishonored 2 an. Corvo Attano und Emily Kaldwin sind zurück und wollen das Reich zurückerobern, das ihnen gewaltsam entrissen wurde.

Diese und zahlreiche andere Spiele bekommt ihr derzeit zum Sparpreis. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Wir halten euch immer auf dem Laufenden, wenn es neue, lohnenswerte Angebote gibt. Habt ihr euch denn im aktuellen Mega-Sale etwas ausgeguckt, das ihr euch kaufen werdet? Schreibt es uns in die Kommentare!