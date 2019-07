Netflix ist im Video-Bereich zu einer der einflussreichsten und wichtigsten Marken auf dem Film- und Serienmarkt geworden. Besonders mit Eigenproduktionen soll der Stellenwert angehoben werden. Eines der ambitioniertesten Projekte stellt die Serie The Witcher dar, zu der es jetzt erste offizielle Fotos gibt.

Vom 18. bis zum 21. Juli 2019 findet die San Diego Comic-Con International statt, eine der größten Comicbuchmessen der Welt, die längst nicht mehr nur Comics und Graphic Novels präsentiert. Schon seit Jahren gibt es hier regelmäßig Promo-Auftritte für Filme und Serien und in diesem Jahr wird wohl kaum eine Serie so erwartet wie Netflix's The Witcher. Über einen der zugehörigen Twitter-Accounts präsentierte Netflix die ersten Bilder.

Mit Henry Cavill (Man of Steel, Bridge of Spies) in der titelgebenden Hauptrolle des Hexers Geralt von Riva, ist die Serie zumindest an dieser Stelle prominent besetzt. Nachdem es bereits vor einigen Monaten einen kurzen Teaser-Trailer mit Cavill im Kostüm zu sehen gab, wird dieser jetzt erneut in Szene gesetzt.

Auffällig ist, dass hier Geralt nur ein Schwert hat, anstelle von zweien, wofür Hexer bekannt sind.

Neben Cavill als Geralt gibt es ebenfalls Foto-Aufnahmen von zwei wichtigen Charakteren - Anya Chalotra als Zauberin Yennefer sowie von Freya Allan als die Prinzessin Ciri. Beide sind noch recht neu im Schauspielgeschäft und für beide wird es die erste größere Rolle sein.

Links Anya Chalotra (Yennefer), rechts Freya Allan (Ciri).

Neben den Tweets seitens Netflix präsentierte auch Hauptdarsteller Henry Cavill ein weiteres Bild von sich selbst im Kostüm des Hexers auf Instagram - diesmal in der Frontansicht.

Quelle: Henry Cavill

Obgleich The Witcher auf einer Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basiert, sind es vor allem die Videospiele, welche in diesem Universum spielen, die einen großen intenationalen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Besonders The Witcher 3 - Wild Hunt wurde zu einem weltweiten Erfolg.

Für den 19. Juli 2019, während der San Diego Comic-Con International sind weitere Informationen für die kommende Serie angekündigt. Die acht Episoden umfassende erste Staffel soll im Dezember dieses Jahres auf Netflix erscheinen.