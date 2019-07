Der Steam-Hit Mordhau hat schon seit Längerem mit Rassismus- und Sexismus-Problemen zu kämpfen, und das auf verschiedenen Ebenen. Nun befeuert ein Tweet die Debatte erneut, da es scheint, dass sich die Entwickler in gewissen Aussagen selbst widersprechen.

Wie PC Gamer berichtet, gab es bestimmte Angaben seitens der Mordhau-Entwickler bezüglich der Zukunft des Spiels. So mache man sich Gedanken, wie weibliche sowie ethnisch diverse Spielecharaktere in das Spiel integriert werden könnten.

Demnach bestünde weiterhin der Plan, diese Integration umzusetzen. Allerdings sprächen einige Spieler mit der Aussage, dass weibliche und dunkelhäutige Kämpfer in dem dargestellten historischen Szenario unrealistisch gewesen seien, einen validen Punkt an - so die Entwickler. Deshalb gelte es den Umgang mit dieser Thematik zu überprüfen.

Im Gespräch mit PC Gamer und in einem Diskussions-Post auf Steam sagten die Macher allerdings Folgendes aus: Es würde mit dem Gedanken gespielt, eine Funktion einzubauen, die Spielern die Auswahl ermögliche, alle Charaktere, die nicht weiß und männlich sind, widerum in der eigenen Sicht als weiß und männlich darstellen zu lassen.

In einem Tweet behaupten die Mordhau-Verantwortlichen nun, dass es diese Pläne bezüglich der Funktion nie gegeben hätte und, dass alle Meldungen, die etwas Gegenteiliges darstellen würden, falsch seien. Man wolle sich diesbezüglich in Kürze offiziell äußern.

We do not, nor have we ever, had plans to add a toggle to hide other ethnicities or "disable characters that aren’t white" in Mordhau. Any claims to the contrary are false. Official statement coming soon. 2/2