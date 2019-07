PS Plus: Sony ändert kurzfristig das Angebot für Juli

Nachdem es zunächst hieß, dass die Gratis-Spiele bei PlayStation Plus im Juli Horizon Chase Turbo und PES 2019 sein würden, ändert Sony nun das Angebot. Stattdessen bekommten Abonnenten Detroit - Become Human anstelle von PES.

PlayStation Plus Spiele im Juli 2019 - das war das eigentliche Angebot:

Anstelle von PES 2019 ist nun das Adventure Detroit - Become Human des französischen Entwicklerstudios Quantic Dream für "PS Plus"-Abonnenten gratis zum Download verfügbar. Horizon Chase Turbo wird weiterhin verfügbar sein. So wurde es in einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgegeben. Beide Spiele lassen sich ab sofort im Juli herunterladen.

Es bleibt offen, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Vielleicht ist sie eine Reaktion auf die Kritik seitens der Community auf die Ankündigung der Juli-Spiele.

Wie seht ihr diese Entwicklung, glaubt ihr, dass Sony doch auf das negative Feedback reagiert? Freut ihr euch darüber, dass ihr nun Detroit - Become Human zocken könnt, oder hattet ihr doch mehr Lust auf die Fußballsimulation?