Freunde von knuddeligen Landwirtschaftssimulationen und Nostalgiker werden Grund zur Freude haben. Ein Remake des "Game Boy Advance"-Klassikers Harvest Moon – Friends of Mineral Town ist in Arbeit.

Mit Light of Hope erschien 2018 der neueste Teil der Reihe:

Wie Marvelous gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu bestätigte, werde ein Remake des Spiels noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen. Harvest Moon – Friends of Mineral Town erschien im Jahr 2003 für den Game Boy Advance und ist wiederum selbst ein Remake des 1999 für die PlayStation erschienenen Harvest Moon – Back to Nature.

Friends of Mineral Town gilt innerhalb der “Harvest Moon”-Reihe als wegweisend, da mit diesem einige zentrale Elemente in die Spielreihe eingeführt wurden.

Auch im Remake wird es wieder eure Aufgabe sein, eure Felder zu bestellen.

In Japan soll das Remake am 17. Oktober 2019 in die Läden kommen, ob dies allerdings auch für den westlichen Markt gilt, ist schwer zu sagen. In Anbetracht der Tatsache, dass auch das neueste Spiel der Reihe, Harvest Moon – Light of Hope, erst im letzten Jahr unter anderem für die Nintendo Switch herauskam, erscheint es als nicht allzu unwahrscheinlich, dass Friends of Mineral Town im Westen etwas später erscheinen wird.

Von einigen Screenshots abgesehen, ist noch nicht viel zum Remake bekannt. Mit der nächsten Ausgabe des Famitsu-Magazins können wir allerdings auf weiter Details hoffen.

Was sagt ihr zu einem "Harvest Moon – Friends of Mineral Town"-Remake? Glaubt ihr, es wird gut? Habt ihr damals noch das Original, beziehungsweise das Spiel für den Game Boy Advance gezockt? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren wissen.