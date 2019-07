Es ist ein ungewöhnlicher Exklusiv-Deal für ein ungewöhnliches Remaster: Die Neuauflage von Ghostbusters – The Video Game wird in der physischen Fassung exklusiv bei Gamestop erhältlich sein.

Ghostbusters - The Video Game: Trailer zum Remaster

So verkündete es die Ladenkette in einer Pressemitteilung. Das Spiel Ghost Busters – The Video Game ist eine Adaption der beiden beliebten Kinofilme Ghostbusters und Ghostbusters 2 aus den 80er-Jahren. Das Spiel erschien erstmals im Jahr 2009 und gilt als eines der besseren Games, die auf Filmen basieren. Noch in diesem Jahr soll das Remaster für alle aktuellen Systeme erscheinen.

Wer ein physisches Exemplar haben möchte, der ist nun offenbar darauf angewiesen, zu einem Gamestop gehen beziehungsweise dieses online bei Gamestop bestellen zu müssen. Letzteres ist zumindest in den USA bereits möglich, für 29,99 Dollar. Dazu muss gesagt werden, dass abzuwarten ist, ob dieser Exklusiv-Deal auch außerhalb der Vereinigten Staaten gilt. So oder so: Wer digital kauft, hat dabei abgesehen vom PC keine Beschränkungen. Hier ist das Spiel für einen exklusiven Release im Epic Games Store vorgesehen.

Spiele, die sich Filme zur Vorlage nehmen, haben es oftmals genauso schwer wie Filme, die auf Spielen basieren. In der Bilderstrecke über diesem Absatz findet ihr eine Auswahl an guten Games, die auf Spielen basieren. Aber Qualität allein reicht oftmals nicht aus – ob es den Verkäufen von Ghostbusters – The Video Game Remastered am Ende vielleicht sogar schaden wird, dass es zwei exklusive Deals gib, wird sich zeigen.