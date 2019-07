Das Sandbox-MMORPG Black Desert, das ein Echtzeitkampfsystem und eine nahtlose Open-World bietet, soll auf der PlayStation 4 erscheinen. Jetzt ist auch das entsprechende Release-Datum bekannt.

Erhaltet einen ersten Eindruck der PS4-Version

Das Sandbox-MMORPG Black Desert von Pearl Abyss soll auf auf der PlayStation 4 erscheinen - so weit, so bekannt. Kwangsam Kim, Produzent des Spiels, teilt nun auf dem US PlayStation Blog das Release-Datum mit: Am 22. August soll es soweit sein.

Das Spiel bietet euch eine nahtlose Open-World und ein Echtzeitkampfsystem. Zum Start werden sechs verschiedenen Klassen spielbar sein. Von den Wäldern von Calpheon bis zu den rauen Wüsten von Valencia soll es in der Schwarzen Wüste eine große Welt für alle PS4-Spieler zu erkunden geben. Gilden sollen ebenfalls von Anfang an dabei sein, welche bis zu 100 Spieler umfassen können.

Black Desert erschien erstmals für PCs und ist seit März auch auf Xbox One erhältlich. Neben dem Kampfsystem wird es auch andere Tätigkeiten wie Angeln, Jagen, Handeln und mehr geben. Im PlayStation Store könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen.