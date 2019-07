Das Thema Battle Royale ist möglicherweise für Call of Duty noch nicht abgehakt. Laut einem aktuellen Gerücht soll Call of Duty - Modern Warfare den Modus ebenfalls in Angriff nehmen - mit großen Plänen.

Der bislang einzige Trailer zum neuen Call of Duty:

Obwohl es nur noch etwas mehr als drei Monate bis zur Veröffentlichung sind, halten sich Activision und Infinity Ward mit Infomaterial zu Call of Duty - Modern Warfare zurück. Bekannt ist lediglich, dass die Kampagne vor harten Kriegsthemen nicht zurückschrecken möchte, der Spec-Ops-Modus sein Comeback gibt und Zombies kein Thema sind. Von Battle Royale ist bislang nicht die Rede, aber dieser soll gemäß des YouTubers TheGamingRevolution folgen.

Der Kanalbetreiber beruft sich in seinem Bericht auf eine anonyme Quelle, die dem Entwickler Infinity Ward nahe stehen soll. Die Informationen sind daher mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten.

Laut TheGamingRevolution bietet die Umsetzung für Call of Duty - Modern Warfare zu Beginn Platz für 152 Spieler. Mit einem Update sollen die Entwickler die Anzahl sogar auf 200 Teilnehmer erhöhen wollen. Die Karte soll aus diesem Grund auch dreimal so groß sein wie die Blackout-Region von Call of Duty - Black Ops 4 und ein Lootsystem wie in Fortnite bieten. Sprich als Spieler sammelt ihr vorgefertigte Waffen mit verschiedenen Seltenheitsstufen. Zu guter Letzt soll der mit Spielverlauf stetig schrumpfende Kreis eine Gaswolke sein.

Offiziell bestätigt sind diese Infos wie gesagt nicht. Auf Nachfrage eines Nutzers auf Twitter gibt es vom Art Director Joel Emslie lediglich ein knappes "Kein Kommentar".

Hersteller Activision hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Ob ein Battle-Royale-Modus für Call of Duty - Modern Warfare tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, erfahren wir wohl spätestens am 25. Oktober 2019. Dann soll der Ego-Shooter für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.