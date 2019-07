Activision fährt die großen Geschütze auf: Nachdem es bereits mehrere Berichte bezüglich des Realismus‘ und der verschiedenen Spielmodi im kommenden Call of Duty – Modern Warfare gab, kündigte Activision in einem Blogeintrag eine neue Gameplay-Mechanik an.

Mit dem MW-Reboot sollen auch einige Neuerungen in die Reihe eingeführt werden:

Im neuen Call of Duty – Modern Warfare wird es eine neue Nachlade-Mechanik geben, die es euch erleichtern wird, nach dem Wechseln eures Magazins euch auf dem Schlachtfeld wieder zurechtzufinden.

Diese Funktion nennt sich ADS (Aiming Down Sight) und verhält sich so, dass wenn ihr nachladet, ihr eure Waffe weiterhin nach vorne, potentiellen Feinden entgegen, haltet. Bislang schwenkte die Waffe beim Nachladen immer zur Seite weg, sodass ihr euch immer zunächst neu zurechtfinden musstet, ehe ihr euch auf ein neues Ziel konzentrieren konntet. Dies wird nun also anders.

Wie aus dem Blogeintrag ebenfalls hervorgeht, wird ebenfalls an verschiedenen Animationen gearbeitet, um auch hier den Realismus-Faktor zu erhöhen. Demnach verhalten sich verschiedene Waffentypen beim Nachladen unterschiedlich, je nachdem, welche Form und welches Gewicht sie haben.

Dazu gibt es ebenfalls einen Unterschied in der Nachlade-Animation, entsprechend eurem Nachladeverhalten: Demnach sollen sich die jeweiligen Darstellungen unterscheiden, je nachdem ob ihr erst nachladet, wenn euer Magazin schon komplett leer ist, oder wenn ihr nur einige wenige Schüsse abgegeben habt und dann schon euer Magazin wechselt.

Weitere graphische Neuerungen sind Bewegungsanimationen. So schleift eure Waffe ein wenig nach, wenn ihr euch im Lauf zur Seite wendet und die Animation eurer Waffenhandhabung passt sich mehr eurer Umgebung an, zum Beispiel wenn ihr Treppen steigt. Auch die Darstellung des Rückschlags bei Schüssen würde überarbeitet, sodass dieser näher an der Realität dran sei.