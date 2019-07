Elite - Dangerous: Videospiel-Community hilft sterbendem Jugendlichen

Seit Jahren hatte Michael mit einen langen Leidensweg - Eine Chance auf Heilung gab es für den an Krebs erkrankten Jungen nicht mehr. In seinen schwierigsten Zeiten gab ihm allerdings sein Lieblingsspiel Elite - Dangerous Kraft und Freude - und darüber hinaus auch eine ganze Menge mehr.

Michaels traurige Geschichte wurde von seinem Onkel Mat Westhorpe auf dessen Homepage dokumentiert. In einem Akt der Verzweiflung setzte Mat einen Tweet ab, welcher den desolaten Zustand des Jungen dokumentierte. Was aber auf diese Kurzmitteilung folgte, war mehr als nur überraschend.

It's heartbreaking watching my nephew squinting at the screen as he strives to achieve his #EliteDangerous goals, knowing that he'll likely never achieve them. I'm thankful that it's there as a coping mechanism though, at least while he's still capable. pic.twitter.com/wpwHxd1CQq