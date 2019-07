"Amazon Prime"-Kunden dürfen sich nicht nur über eine priorisierte Lieferung, einen Streaming-Service und ein gratis Twitch-Abo freuen, sondern auch darüber, für begrenzte Zeit einige Spiele gratis herunterzuladen und zu zocken.

Wie Amazon über Twitch präsentiert, haben Prime-Kunden gerade Grund zur Freude, da bis zum 01. August 2019 noch das Angebot besteht, einige Spiele gratis abzustauben.

Das Angebot umfasst gleich vier originelle Indie-Perlen: Das kreative Action-Rollenspiel For The King und die Spaßige Gefängnisausbruchs-Simumation The Escapists.

Das kleine Mystery-Game Cultist Simulator entführt euch in die 1920er Jahre und lässt euch in das Lovecraft-Universum eintauchren, während euch Yooka-Laylee ein farbenfrohes Abenteuer im Stil von Banjo-Kazooie bietet.

Alle diese Titel sind auf Windows, Mac Os und Linux spielbar. Yooka-Laylee und The Escapsits auch auf den Spielekonsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Wie immer müsst ihr euer Twitch-Konto zuerst mit eurem Amazon-Prime-Konto verknüpfen, bevor ihr die Spiele einlösen könnt. Außerdem müsst ihr die Twitch Desktop App installiert haben.

Ist auch etwas für euch dabei? Was haltet ihr von den "gratis" Angebotenen Spielen und habt ihr Lust sie zu zocken? Habt ihr einige von ihnen vielleicht schon gespielt? Lasst uns eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren wissen.