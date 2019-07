Lang dauert es nicht mehr, bis Gears 5 die Xbox One erobern will. Damit zum Launch alles glatt geht, wollen die Entwickler eure Hilfe im Vorfeld. Denn schon bald soll eine technische Testphase zu Gears 5 beginnen, die euch in den Multiplayer-Part schickt. Um an diesem Test teilnehmen zu können, müsst ihr aber eine von zwei Voraussetzungen erfüllen.

Gears 5: E3 2019 - Ankündigungstrailer zum Flucht-Modus

Denn der technische Test zu Gears 5 ist nur für zwei Gruppen von Gamern verfügbar. Zunächst für diejenigen, die Gears 5 schon vorbestellt haben. Diese sollten kurz vor dem Start des Tests am 17. Juli 2019 einen Code per Mail erhalten und können dann direkt mit dem Download loslegen. Der Start erfolgt dann wenige Tage später am 19. Juli 2019. Die erste Phase endet am 21. Juli, die zweite wird vom 26. bis 29. Juli laufen. Die andere Kategorie von Gamern besteht aus denjenigen, die den Microsoft Game Pass abonniert haben. Dabei ist es egal, ob ihr diesen für die Xbox One oder den PC gekauft habt. Die „Beta“ zu Gears 5 wird auf beiden Plattformen stattfinden.

Neben der Gelegenheit schon einen frühen Blick auf Gears 5 zu werfen, bekommt ihr für das Absolvieren einiger Herausforderungen im Rahmen des Tests schon ein paar Goodies. Diese werden dann in das fertige Spiel übertragen. So schaltet ihr beispielsweise gleich drei Waffen-Skins frei, wenn ihr ein paar Aufgaben erledigt. Diese dürften für die Teilnehmer aber kein grpoßes Problem darstellen.