Schon Mitte Juni 2019 kam es zu einer kleinen Sensation bei Super Smash Bros. Ultimate. So hat die fünfzehnjährige Bocchi, Streamerin und angehender Smash-Profi, den alteingesessenen Ally in einem AON-Turnier besiegt. Der Kampf war knapp und spannend bis zur letzten Sekunde. Doch unter den Jubelschreien nach dem Match gab es auch einige Trolle, die sich eingemischt haben. Das hat sogar dazu geführt, dass Bocchi darüber nachgedacht hat, mit Super Smash Bros. Ultimate und dem Streamen gänzlich aufzuhören.

In einem Post macht sie ihrem Unmut freien Lauf. So hätte der Sieg gegen Ally in Super Smash Bros. Ultimate von einem Tag auf den anderen dafür gesorgt, dass ihr sehr viel Ruhm und Aufmerksamkeit entgegenschwappte. Doch in ihrem Streams kamen immer wieder Trolle hervor, die ihr sexistische oder andere abstoßende Kommentare entgegenschmetterten. Auch auf Twitter konnte es scheinbar einige User nicht verkraften, dass die junge Spielerin gegen den Profi aufgetrumpft hat. Und dass, obwohl Ally die Niederlage mehr als sportlich nahm.

Doch zum Glück hat Bocchi eine große Community und zahlreiche Unterstützer, die ihr ob dieser Flut an negativen Kommentaren helfen. Jetzt hat sie es sich noch einmal anders überlegt und will mit ihrem Traum vom Streamen weitermachen. Auch, wenn Turniere vielleicht nicht mehr der Ort sein werden, an dem sie ihr Talent unter Beweis stellt. Doch wer weiß: Vielleicht kehrt sie in ein paar Jahren zurück und wischt dann mit der Profi-Szene in Smash den Boden auf.