Neuerscheinungen: Diese Spiele könnt ihr ab Kalenderwoche 29 spielen

Sommerzeit ist für viele Urlaubszeit. Das schlägt sich auch in den Neuveröffentlichungen nieder, die sich in dieser Woche ziemlich ruhig verhalten.

Die Sims 4 - Inselleben | 16. Juli

PS4 / Xbox One

Apropos Urlaub: Auch in der neuen Erweiterung für Die Sims 4 namens Inselleben geht es auf ein tropisches Eiland. Allerdings nicht als kurzfristiger Aufenthalt, sondern als neuer Standort für eure Sim-Familien. Passend dazu erhaltet ihr neue Möglichkeiten, Häuser zu bauen und eure digitalen Bewohner bunter und luftiger zu kleiden.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Aktivitäten, wie etwa Jet-Ski-Fahrten, Angeln, mit Delfinen schwimmen gehen oder sich als Umweltschützer einsetzen. Letzteres hilft dabei, die Flora und Fauna der Insel nach und nach zu verbessern. Aber Vorsicht: Der Vulkan auf der Insel kann ausbrechen.

Marvel Ultimate Alliance 3 - The Black Order | 19. Juli

Switch

Nach gut zehn Jahren kehrt Marvel Ultimate Alliance zurück. Team Ninja, Marvel und Nintendo bringen Marvel Ultimate Alliance 3 - The Black Order für Nintendo Switch an den Start und überlassen euch die Kontrolle über Dutzende von Superhelden.

Mit an Bord des Action-Rollenspiels finden sich große Namen wie Captain America, Hulk, die X-Men, Thor, die Guardians of the Galaxy, Luke Cage und viele mehr. Alleine oder im Koop-Modus (lokal und online) für bis zu vier Spieler heißt es dann, sich auf die Suche nach den Infinity-Steinen zu begeben. In den actionreichen Kämpfen gilt es zudem, die Kräfte der einzelnen Helden miteinander zu mächtigen Spezialangriffen zu kombinieren.

Redeemer | 19. Juli

Switch

Noch einmal knallharte Prügelaction: In Redeemer schlüpft ihr in die Rolle von Vasily, einem ehemaligen Mitarbeiter eines Kybernetik-Waffenherstellers. Dieser hat den Protagonisten jedoch gegen seinen Willen in einen Cyborg-Soldaten verwandelt, woraufhin er in ein Kloster flieht. Nach vielen Jahren hat sein früherer Arbeitgeber allerdings seine Spur aufgenommen und versucht, Vasily wieder in seinen Besitz zu bringen.

Euer Ziel ist es logischerweise, Rache an euren ehemaligen Vorgesetzten und dessen Lakaien zu nehmen. Als Hilfsmittel stehen euch Fäuste, Hämmer, Schusswaffen und vieles mehr zur Verfügung, um den zahlreichen Gegnern entgegenzutreten. Alternativ könnt ihr sogar den einen oder anderen Abschnitt mit Schleichangriffen hinter euch bringen.

Cities - Skylines | 19. Juli

Switch

Zugegeben: Cites - Skylines ist eigentlich für die Nintendo Switch schon seit dem letzten September erhältlich - allerdings nur digital. Hersteller Paradox legt nun nach und veröffentlicht das Städtebau-Spiel auch als Einzelhandelsversion.

Inhaltlich ändert sich derweil nichts. Cities - Skylines enthält sowohl das Basisspiel als auch die beiden Erweiterungen After Dark und Snowfall. Als Spieler ist es eure Aufgabe, eine möglichst funktionierende Stadt aufzubauen. Auf den ersten Blick mag das recht simpel klingen, aber der immer stärker werdende Verkehr, die Bedürfnisse eurer Stadtbewohner und eventuell die eine oder andere Katastrophe bieten genügend Herausforderung.

Ravenland | 19. Juli

PC

Kartenspiele stehen weiterhin hoch im Kurs: Mit Ravenland versucht sich nun der Entwickler Prince Game Studio an einem neuen Singleplayer-Spiel. Ähnlich wie in Slay the Spire stellt ihr zu Beginn euer Deck zusammen und versucht danach mit einem von drei Helden so lange wie möglich gegen verschiedene Gegner zu bestehen. Scheitert ihr, müsst ihr wie in einem Roguelike von vorne beginnen, schaltet aber dadurch neue Karten frei und könnt eventuell euer Dorf ausbauen. Letzteres gewährt euch bessere Siegeschancen.

Ravenland startet zuerst auf Steam im Early Access. Die Phase soll allerdings, so der Entwickler, im Idealfall nur ein bis zwei Monate betragen. Die Vollversion soll schlussendlich einen weiteren Helden, neue Karten und weitere Gegner beinhalten.

Ab auf die tropische Insel, ein genialer Architekt werden, eine Rachetour starten oder als Superhelden-Ensemble die Welt retten: Wie üblich liegt die Qual der Wahl bei euch. Für welches Abenteuer entscheidet ihr euch?