Angeblich befinden sich zwei weitere Modelle der Nintendo Switch in Entwicklung. Eine soll mehr Hardware-Power mit sich bringen, während die andere eine abgespecktere Variante der Konsole werden könnte. Zu Letzterer gibt es nun einen vermeintlichen Leak von der Seite Nintendo Soup. Diese behaupten, dass ein französischer Händler die Nintendo Switch Mini bereits listet und erste Bilder dazu veröffentlicht hat. Die Konsole kommt auf diesen Bildern in vielen verschiedenen Farben daher und erinnert an die GameBoy-Ära.

The Witcher 3 - Wild Hunt: Complete Edition für die Nintendo Switch angekündigt

So zeigt das Bild die vermeintliche Nintendo Switch Mini in sechs verschiedenen Farben. Die Gamer könnten so zwischen schwarz, lila, rot, gelb, blau und grün wählen. Das Besondere: Hier scheint die komplette Konsole eingefärbt zu sein. Das könnte daran liegen, dass die Joy-Cons fest mit der eigentlichen Konsole verbaut sind. Beim normalen Modell der Nintendo Switch lassen sie sich abdocken und dann extern für einige Spiele benutzen. Da die neue Nintendo Switch eine günstigere Variante werden könnte, würde man damit die Spieleauswahl etwas eingrenzen und könnte bei der Produktion sparen.

Sieht so die neue Switch aus? (via Nintendo Soup)

Doch die Bilder sind noch lange kein Beweis dafür, dass die Nintendo Switch Mini eine echte Konsole wird. Es könnte sich dabei auch um ein sogenanntes Mockup von Fans handeln, die sich ihre Wunschkonsole zusammengebaut haben. Was würdet ihr von einem solchen Modell halten? Sollte Nintendo wirklich Pläne verfolgen, die neue Konsole noch zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt zu bringen, dann sollte es nicht mehr lange dauern, bis sie mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit gehen.