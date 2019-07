Sony lässt die Preise wieder in den Keller fallen. Noch für kurze Zeit bekommt ihr im PlayStation Store zahlreiche PS4-Spiele für höchstens 5 Euro. Wir bringen euch zum Angebot und zeigen euch eine Auswahl der coolsten Schnäppchen.

Bei Spielen für unter 5 Euro kann man eigentlich kaum etwas falsch machen. Da lohnt es sich vielleicht auch den einen oder anderen Titel auszuchecken, bei dem eure preisliche Schmerzgrenze etwas höher liegt.

Wollt ihr einen Überblick über alle PS4-Spiele für unter 5 Euro, dann klickt auf den Button, um in den PlayStation Store zu gelangen:

Bis zum 10. Juli läuft die Aktion. Wenn ihr also sparen wollt, solltet ihr nicht lange zögern.

Wir haben uns im Store umgesehen und für euch ein paar Highlights zum kleinen Preis herausgesucht, die ihr im Folgenden seht.

Wolfenstein – The New Order: 19,99 Euro 4,99 Euro

Am 26. Juli erscheint mit Wolfenstein – Youngblood das Spin-Off beziehungsweise Sequel zu Wolfenstein 2 – The New Colossus. Wer von euch noch gar nicht in die spaßige Shooter-Reihe eingestiegen ist, sollte den Rabatt im PS Store vielleicht nutzen. Denn für nur 4,99 Euro gehört der erste Teil des Reboots euch.

The Evil Within: 19,99 Euro 4,99 Euro

Der pure Horror: "Resident Evil"-Urvater Shinji Mikami entlässt euch in The Evil Within in eine bizarre Welt voller Gewalt und skurriler Monster. Und Sony lässt euch diesen Horror aktuell für 4,99 Euro erleben. Wer es blutig mag, sollte zugreifen.

Need for Speed – Rivals: 19,99 Euro 4,99 Euro

In dem "Need for Speed"-Ableger Rivals von 2013 habt ihr, wie in den klassischen Spielen, die Möglichkeit wahlweise auf Seiten von Temposündern oder aber stattdessen als Polizist die Straßen entlang zu rasen. Das Rennspiel bekommt ihr noch bis zum 10. Juli für 4,99 Euro.

Little Nightmares: 19,99 Euro 4,99 Euro

Kleiner Preis, kleine Albträume, großes Erlebnis: Little Nightmares entführt euch in eine bizarre, bedrohliche Welt, in der ihr Rätsel lösen und schaurigen Kreaturen entkommen müsst. Das außergewöhnliche Adventure punktet außerdem durch einen stimmungsvollen Grafikstil.

Transistor: 18,99 Euro 4,99 Euro

Ein weiterer Indie-Geheimtipp ist Transistor. In dem Action-Rollenspiel schwingt ihr ein sprechendes Schwert durch taktische Kämpfe, während ihr eine leuchtende Cyberpunk-Welt durchstreift.

The Technomancer: 39,99 Euro 4,99 Euro

The Technomancer ist ein ambitioniertes "Science Fiction"-Rollenspiel aus dem Hause Spider Studios, das sich RPG-Größen wie Mass Effect und Gothic zum Vorbild nimmt. Zwar kommt es allein wegen des vergleichsweise geringen Budgets nicht an diese Standards heran - für aufgeschlossene RPG-Fans ist der Ausflug auf den Mars aber vielleicht einen Blick wert.

Welches der Spiele ist für euch am interessantesten? Seid ihr Schnäppchenjäger, die bei bestimmten Titeln darauf warten, dass sie stark im Preis fallen, bevor sie zugreifen? Lasst es uns wissen, indem ihr fleißig Kommentare da lasst!