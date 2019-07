Überraschung! Die Turok-Reihe bekommt einen neuen Ableger. Dieser unterscheidet sich allerdings erheblich von den bisher bekannten Teilen.

So ungewöhnlich sieht das neue Turok aus:

Bei dem von Pillow Pig entwickelten Turok - Escape from Lost Valley handelt es sich nämlich um keine Adaption der Comic-Vorlage. Auch auf "First Person"-Feuergefechte wird verzichtet. Stattdessen habt ihr eine isometrische Sicht auf das Geschehen sowie auf die weichen, cartoonhaften Darstellungen - kein Vergleich zu den bisherigen actionreichen Shooter-Ablegern der Reihe.

Unschlüssigkeiten gibt es allerdings beim Veröffentlichungsdatum. Während der Trailer verspricht, das Spiel sei ab sofort erhältlich, weist Steam als Stichtag den 25. Juli 2019 aus. Bisher ist Turok - Escape from Lost Valles zwar nur für PC angekündigt worden, eine Veröffentlichung auf den Konsolen ist aber dennoch nicht auszuschließen.

Was haltet ihr von Turok - Escape from Lost Valley? Werdet ihr dem Spiel eine Chance geben? Oder hättet ihr euch lieber eine Variante im traditionellen Turok-Stil gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!