Auch wenn Infos über ein neues Batman-Spiel weiterhin ausbleiben, haben die Fans dennoch Grund zur Freude. Wie kürzlich ein Leak auf Amazon verriet, soll bald eine neue Hardcover-Collection erscheinen. Diese soll nicht nur drei Arkham-Spiele enthalten, sondern auch diverse Extras.

Quelle: imgur

Vor Kurzem ist im britischen Amazon eine Produktseite aufgetaucht, die eine Batman - Arkham Collection zum Verkauf anbietet - lange bevor Entwickler Rocksteady dazu gekommen ist, die Spielesammlung offiziell anzukündigen.

Die Steelbook Edition für PlayStation 4 und Xbox One soll laut Produktseite folgende Inhalte in sich vereinen:

Batman - Arkham Asylum

Batman - Arkham City

Batman - Arkham Knight in der GOTY-Edition

alle DLCs der drei Spiele, das heißt alle Karten, Outfit-Bundles und Story-Erweiterungen

Während eine solche Collection zuvor nur digital im PlayStation Store, Microsoft Store oder auf Steam erworben werden konnte, soll die neue Hardcover-Edition am 6. September 2019 erscheinen und etwa 44 Euro kosten.

Mittlerweile hat Entwickler Rocksteady via Twitter die Informationen offiziell bestätigt. So sollen alle Käufer den seltenen Skin per Download-Code im Januar 2020 bekommen.

Die Arkham-Spiele sind vor allem für ihren Gameplay-Mix aus Schleichen, Kombo-Kämpfen und Gagdets-Nutzen bekannt. Darüber hinaus behandeln sie eine düstere und packende Storyline rund um den dunklen Ritter, der Gotham vor diversen Schurken retten und dabei eine schwierige Entscheidung nach der anderen treffen muss.