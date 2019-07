1997 veröffentlichte Nike den Air Max 97. Nun bringt Nike eine neue Version des Schuhs auf den Markt, dessen Farbschema vom Nintendo 64 inspiriert zu sein scheint.

Erinnert ihr euch? So sieht das deutsche Werbevideo für die Nintendo 64 aus

1997 gestaltete Christian Tresser den Air Max 97, nun bringt Nike den Schuh in einer neuen Version erneut auf den Markt. Inspiriert ist das neue Farbschema allem Anschein nach von einer 90er Ikone - dem Nintendo 64.

SneakerNews gibt die ersten Informationen bekannt und präsentiert Bilder zum Schuh. Ob es sich um ein lizensiertes Nintendo-Produkt handelt, ist bisher noch unklar, aber das Farbschema erinnert bereits stark an die N64-Konsole. Der Schuh ist überwiegend grau, welches Ähnlichkeit zum Standard-Controller aufweist, mit den Schriftzügen "Power" und "Reset" auf den Plaketten der Zungen. Die Gemeinsamkeiten enden hier jedoch noch nicht.

So sieht der wohl vom N64 inspirierte Air Max 97 aus.

SneakerNews zeigt ebenso auf, dass an der Lasche der Zunge drei Punkte zu sehen sind, welche an den Controlleranschluss erinnern. Außerdem besitzt das Innere des Schuhs eine Anspielung auf das ESRB-Rating-Logo und an der Ferse steht "Air Max" geschrieben, in einem Stil, der dem des Nintendo-Logos sehr ähnelt.

In der Rückansicht sehr ihr das Logo, welches stark an Nintendo erinnert.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Sneaker noch nicht erhältlich. Laut SneakerNews soll der Schuh diesen Sommer auf Nike.com erscheinen und 160 US-Dollar kosten.

Ob der N64 inspirierte Schuh von Nike auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wie findet ihr das Design? Teilt es uns in den Kommentaren mit, eure Meinung interessiert uns!