Das "Free 2 play"-Spiel Dauntless wird schon bald mit neuen Inhalten bereichert. Das sogenannte "Fortune & Glory"-Update soll am 16. Juli für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und neben neuen Herausforderungen viele weitere interessante Inhalte mit sich bringen.

Dauntless wird stets mit kostenlosen DLCs erweitert:

Am 16. Juli dürfen sich Hobby-Monsterjäger auf Content-Nachschub für Dauntless freuen. Mit dem "Fortune & Glory"-Update möchte Entwicklerstudio Phoenix Labs die Spieler vor neue Herausforderungen stellen.

Allem voran: Die Prüfungen von Lady Fortuna. Hierbei werden die zu bezwingenden Behemoths mit einzigartigen und nicht zuletzt gefährlichen Modifikationen ausgestattet, die eine erfolgreiche Jagd noch einmal deutlich schwieriger gestalten sollen. Für die erfolgreiche Absolvierung winken exklusive Belohnungen. Darunter neue Waffen-Mods, spezielle Manöver und Kosmetikgegenstände, die mit der neuen Währung "Marken" gekauft werden können.

Die Prüfungen können in den Schwierigkeitsgraden "Normal" und "Dauntless" abgeschlossen werden. Während ersterer euch mit "Stahlmarken" belohnt, winkt der härtere Schwierigkeitsgrad mit "Vergoldeten Marken", die für kosmetische Items ausgegeben werden können.

Ebenfalls neu und mit den Prüfungen verbunden ist die Mauer der Champions, die sowohl für Solo-Spieler als auch für Gruppen von Interesse sein dürfte. Umso schneller ihr eine der Prüfungen absolviert, also eine Jagd erforgreich abschließt, desto höher klettert ihr im Ranking der Mauer der Champions empor - natürlich in direkter Konkurrenz mit anderen Solo-Spielern und Gruppen. Die Prüfungen sollen wöchentlich wechseln und so immer für neue Herausforderungen sorgen.

Mit dem Erscheinen des Updates am 16. Juli startet auch die Saison der Hohen Himmel. Diese führt erstmals gleich zwei Jagdpässe ein: Den "Reichtum & Ruhm"- und den "Zephyrschlag"-Jagdpass, die jeweils aus 50 Stufen und zwei Pfaden (Basis und Elite) bestehen und "thematische Belohnungen" versprechen. Weitere Infos zum Update erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite Play Dauntless.

Die Vollversion von Dauntless wurde am 21. Mai 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und wird im Laufe des Jahres voraussichtlich auch für Nintendo Switch erscheinen. Mit dem "Fortune & Glory"-Update, das am 16. Juli erscheinen soll, dürft ihr euch auf neue Herausforderungen und Belohnungen freuen.