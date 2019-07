Neben den Gratis-Games gibt es für "PS Plus"-Abonnenten jeden Monat so genannte Rewards, also Belohnungen in Form von Vergünstigungen und Vorteile bei ausgewählten Werbepartnern von Sony. Wir zeigen euch, wo ihr im Monat Juli sparen könnt.

Bei PS Plus gibt es diesen Monat außerdem Detroit - Become Human gratis herunterzuladen:

Das sind die Rewards für "PS Plus"-Abonnenten im Monat Juli:

McFit : 3 Monate lang für 1 Euro trainieren

: 3 Monate lang für 1 Euro trainieren pinqponq: 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Rucksäcke

20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Rucksäcke Müller-Drogerie : 20 Prozent Rabatt auf Kopfhörer

: 20 Prozent Rabatt auf Kopfhörer Tough Mudder: 50 Prozent Rabatt beim Kauf eines Classic Sonntags-Tickets

Um die Vorteile nutzen zu können, besucht einfach die offizielle PlayStation-Seite, klickt beim gewünschten Angebot auf „weitere Infos“ und loggt euch mit euren PSN-Zugangsdaten ein. Der weitere Vorgang ist dann selbsterklärend.

Bei Müller zum Beispiel könnt ihr entweder einen Gutschein-Code beim Kauf von Kopfhörern einlösen oder einfach direkt nach dem Log-In den Online-Shop besuchen und dort aus dem Kopfhörer-Sortiment wählen, auf das ihr dann 20 Prozent spart.

Achtet auch auf die Zeitangaben unter den Angeboten. Alle bis auf der Vorteil für McFit gelten für einen Zeitraum von aktuell noch 21 Tagen. Den Vorteil fürs Trainieren bei McFit könnt ihr euch noch zwei Monate lang sichern. Schnappt ihr euch einen der Rabatte? Schreibt es uns in die Kommentare!