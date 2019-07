Die Welt von Mittelerde war schon häufiger in Videospielen vertreten. Nun möchte Amazon in die gleiche Kerbe schlagen und hat ein neues Spiel angekündigt.

Zuletzt konntet ihr euch in Mittelerde - Schatten des Krieges durch Mordor kämpfen:

Wie Gamerant berichtet, arbeiten derzeit Amazon Game Studios und Leyou gemeinsam an einem MMO, welches in der von J. R. R. Tolkien erdachten Welt von Mittelerde spielen soll. Dabei werde das Spiel zeitlich gesehen vor den Geschehnissen spielen, welche ihr aus den Büchern und Filmen kennt.

In dem Spiel werdet ihr "Orte, Völker und Kreaturen kennenlernen, die noch nie zuvor gezeigt wurden." Der Präsident von Athlon, einer Tochter-Firma der Leyou-Aktiengesellschaft, Dave Miller, gab an, dass ihnen diese Projekt dabei helfen werde, "das Ziel zu erreichen, eine kooperative AAA-Konsolen und PC-Erfahrung zu kreieren."

Dies impliziert, dass das kommende Spiel auf mehreren Plattformen spielbar sein wird. Von der Aussage abgesehen, dass das MMO "Free 2 Play" sein wird, gibt es bislang nur wenige Details über das Projekt.

Derzeit arbeitet Amazon Game Studios noch an einem weiteren MMO mit Namen New World, in welchem die Spieler eine fiktionale Welt, bevölkert von wilden Tieren und einem geheimnisvollen Bösen, kolonialisieren sollen. Ob dieses Spielprinzip auch für das neue "Der Herr der Ringe"-Spiel gelten wird, ist nicht bekannt.

Derzeit können generell nur Vermutungen bezüglich dieses Projekts angestellt werden. Es ist lediglich bekannt, dass es nicht mit der von Amazon entwickelten Serie zu Der Herr der Ringe in Verbindung stehen wird.