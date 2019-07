FF7 - Remake: Xbox Deutschland begeht Fehler und zeigt Veröffentlichungsdatum

Final Fantasy 7 - Remake wird nicht als ein exklusives PS4-Spiel beworben, aber bisher es ist die einzige Plattform, für die das Remake angekündigt ist. Xbox Deutschland begeht anscheinend aber einen Fehler und zeigt ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf der Xbox One.

Auf der deutschen Xbox-Facebook-Seite ist ein Video hochgeladen worden, dass den 3. März 2020 als Release-Datum auf der Xbox One angibt. Das Video ist nun gelöscht, aber das Internet war schneller und nahm Screenshots des Postings auf.

Hey. We did an internal mistake in the Social Team. We took the video off immediately. Sorry, no announcement on our side. Big apologies for this.