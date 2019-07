PlayStation 4: Ältere Funktion war größtenteils unentdeckt

Mittlerweile hat die PlayStation 4 bald sechs Jahre auf dem Buckel. Viele System-Updates folgten in der Zeit seit der Veröffentlichung, nicht alle neu hinzugekommenen Funktionen gelangten in den Fokus der Spieler. Ein betagtes Feature sorgt nun für großes Aufsehen!

Seit 2016, genauer gesagt seit dem Systemupdate 4.0 gibt es die Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, welche Bedingungen für den Erhalt von versteckten Tröphäen in Spielen erfüllt sein müssen. Diese waren bis zum Zeitpunkt des besagten Updates nicht ohne weiteres einsehbar. Durch eine hinzugefügte Funktion waren jedoch die Erfüllungskriterien ganz einfach per Tastendruck des Viereck-Knopfes einzusehen.

Vielen Spielern war dies bisher schlichtweg nicht bekannt. Entsprechend groß war die Resonanz auf einen reddit-Post, welcher sich der bis dato mehr oder weniger geheimen Funktion annahm. Innerhalb eines Tages erreichte der Beitrag bereits 27.000 Upvotes. Auch der Twitter-Account von PlayStation UK griff das Thema auf und teilte den aufsehenerregenden Beitrag per Tweet.

