Nun äußert sich Gronkh zur Trennung

Wilde Spekulationen ranken sich um die Trennung von "Let's Play"-Quartett Howaizen Squad. Nun meldet sich das prominenteste Mitglied persönlich zu Wort.

In Just Cause 3 übernahm Gronkh sogar eine Sprecherrolle:

Zu dritt wolle man auf keinen Fall weitermachen wie Gronkh via Twitter erklärte. Damit bestätigte er quasi die Aussage seiner ehemaligen HWSQ-Kollegin Pandorya, welche bereits am Donnerstag davon sprach, dass es die Gruppe zukünftig nicht mehr in der gewohnten Form geben würde.

Die Meldung über die Trennung brachte indes die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln und heizte die Community zu teils abenteuerlichen Spekulationen an. Die Twitter-Nutzerin Merle Wellenläuferin sprach sogar davon, dass Mitglied Curry angeblich fremdgegangen sei, was Gronkh allerdings dementierte.

Wir haben da tatsächlich lange überlegt, aber sind uns einfach einig: ohne Curry kann es kein HWSQ geben, das wäre falsch - und ich persönlich möchte es auch gerne so in Erinnerung behalten. — 𝐆𝐑🤔𝐍𝐊𝐇 (@Gronkh) July 11, 2019

Trotz der vielen aufgebrachten Nachrichten behielt der YouTuber einen kühlen Kopf und twitterte im Nachhinein: "Einen echten Shitstorm gibt's ja nicht wirklich. Sind halt nur viele Menschen, die (verständlicherweise) traurig und aufgebracht sind und teils eben auch sehr emotional reagieren."

Die offizielle Auflösung von HWSQ geschah am 7. Juli. Grund der Trennung war, dass sich die Mitglieder Tobinator, Pandorya und Gronkh von ihrem Kompagnon Herr Currywurst distanziert haben. Der eigentliche Auslöser für diesen Schritt ist jedoch unbekannt und werde nach Aussagen der Beteiligten auch nicht öffentlich kund getan. Über drei Jahre hinweg hatte die Truppe regelmäßig Videos veröffentlicht, in dem die vier gemeinsam zockten.

Wie ist eure Meinung zu der Trennung von Howaizen Squad? Habt ihr die Videos verfolgt? Oder schaut ihr euch ohnehin lieber auf anderen "Let's Play"-Kanälen um? Schreibt es uns in die Kommentare!