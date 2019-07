Auf Twitter kommt es zu einem ungewöhnlichen Trend: #EmbraceDeath startet durch und versetzt einige Nutzer in Alarmbereitschaft. Am Ende entpuppt sich der Slogan als eine fragwürdige Werbekampagne.

Zwar nicht so brutal wie Mortal Kombat 11, aber Samurai Shodown ist auch nicht gerade zurückhaltend:

So mancher Trend auf sozialen Netzwerken schafft es, dass einige Augenbrauen angehoben werden. Auch dieses Mal macht ein etwas makaberer Hashtag die Runde: #EmbraceDeath, zu Deutsch: Begrüße den Tod

Des Öfteren wird "embrace" auch verwendet, um eine begeisternde Annahme zu übermitteln, kein Wunder also, dass der Hashtag für Verwirrung sorgt.

Es stellt sich heraus, dass es sich eigentlich um einen Marketing-Slogan zu einem Videospiel handelt: Samurai Shodown. Da es sich um ein Kampfspiel handelt, ergibt der Hashtag im Kontext sogar Sinn. Zwar wird die Brutalität darin nicht so explizit dargestellt wie beispielsweise in Mortal Kombat 11, allerdings ist auch Samurai Shodown mit Gewalt vertraut, die sich in Enthauptungen oder anderen mörderischen Finishern äußert. Das Internet hat natürlich eine Reihe an unterschiedlichen Reaktionen parat:

Seeing people confused about what #EmbraceDeath means is exactly what I needed today. pic.twitter.com/9UMMpr3aQ2 — Chelsea Love ⭐️ (@Chelsnii) 10. Juli 2019

Die "Fighting Game"-Community nimmt diesen Trend natürlich ebenfalls wahr und hat ihren Spaß damit:

It actually brings me much joy that #EmbraceDeath was trending and confusing people on the internet. — James Chen (@jchensor) 11. Juli 2019

An einem gewissen Punkt wird das Spiel auch durch Justin Wong promotet, einem berühmten Pro aus der "Fighting Games"-Community. Im Zuge der Promotion werden kostenlose Exemplare von Samurai Shodown bereitgestellt. Natürlich wird auch hierbei der #EmbraceDeath-Hashtag verwendet. Dies könnte eine Begründung dafür sein, dass der Hashtag in den USA in den Trends auftritt.

Aus dem Blickwinkel der Marketing-Abteilung des Publishers ist dies wahrscheinlich ein erfolgreicher Tag. Über den fragwürdigen Hashtag lässt sich dennoch streiten.