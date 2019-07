Künftig wird es in Gears of War keine Raucher mehr geben. Diese Entscheidung wurde durch die Entwickler getroffen, nachdem sie durch eine Initiative angesprochen wurden, die sich gegen den Konsum von Tabak in Medien aussprechen. Nach reiflicher Überlegung soll Gears 5 jetzt den Anfang machen und rauchende Charaktere aus dem Shooter verbannen.

Gears 5: E3 2019 - Terminator Dark Fate Reveal

„Ich habe die zerstörerischen Auswirkungen des Rauchens aus erster Hand erlebt“, erzählt Rod Fergusson, einer der Macher hinter Gears 5 gegenüber Variety. „Es war schon immer wichtig für mich, Rauchen nicht als narratives Element zu sehen, was mich zu dem bewussten Entschluss gebracht hat, dass wir in Gears 5 Rauchen nicht hervorheben oder glorifizieren werden. Das gilt auch in Zukunft für das gesamte Universum von Gears of War.“

Das ist nicht der erste Schlag gegen rauchen in Medien, der in letzter Zeit getroffen hat. Auch Netflix hat sich vor kurzem dazu verpflichtet, weniger Raucher in den Originals der Streaming-Plattform zu zeigen. Laut der Initiative gegen den Konsum von Tabak soll sich ein klarer Zusammenhang zwischen rauchenden Personen in Medien und dem Konsum von Tabak bei den Zuschauern herstellen lassen.