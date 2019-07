Auf Amazon gibt es im Zuge der "Prime Day"-Angebote generalüberholte PS4-Modelle zum Wahnsinnspreis! Wenn ihr interessiert seid, zögert besser nicht lange.

Heute und morgen (Dienstag, 16. Juli 2019) gibt es für Prime-Mitglieder auf Amazon wieder jede Menge tolle Schnäppfchen abzugreifen. Wer gerade mit dem Kauf einer PS4 oder gar PS4 Pro liebäugelt, dem wird aktuell ein Wahnsinns-Angebot gemacht. Die Nachfrage ist höchstwahrscheinlich riesig, daher empfiehlt es sich, schnell zuzuschlagen, wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Konsole seid.

Für den kleinen Geldbeutel kriegt ihr hier eine generalüberholte PlayStation 4 Pro:

PlayStation 4 Pro - Konsole (Schwarz, A Chassis, 1TB, generalüberholt und zertifiziert)

Jetzt für nur 349,99 249,99 Euro auf Amazon bestellen

Und für den noch kleineren Geldbeutel gibt es die generalüberholte Slim-Variante der PlayStation 4 mit einer Ersparnis von bis zu 200 Euro!

PlayStation 4 - Konsole (Slim, Schwarz, D Chassis, 1TB, generalüberholt und zertifiziert)

Jetzt für nur 349,99 149,99 Euro auf Amazon bestellen

Für beide Angebote gilt:

zertifiziert und generalüberholt

interner Speicher: 1 TB, Optisches Laufwerk-Typ: Blu-Ray/DVD

Herstellergarantie: zwölf Monate bei Verkauf und Versand durch Amazon. Bei Verkauf und Versand durch einen Drittanbieter gelten die Angaben des jeweiligen Verkäufers

Lieferumfang: PlayStation 4 Pro Konsole, Dualshock 4 Wireless-Controller, Netzteil, HDMI-Kabel, USB Kabel, Bedienungsanleitung

Solltet das Modell mit 1 TB Speicherplatz schon vergriffen sein, habt ihr vielleicht Glück bei der klassischen "500 GB"-Variante der Slim. Die gibt es nämlich auch gerade stark vergünstigt:

PlayStation 4 - Konsole (Slim, Schwarz, D Chassis, 500 GB, generalüberholt und zertifiziert)

Jetzt für nur 349,99 139,99 Euro auf Amazon bestellen

Wenn ihr erst eure günstigen Konsolen ergattert habt, wollt ihr sicher auch ausgiebig auf die Online-Angebote zugreifen. Glücklicherweise gibt es auf dafür gerade ein fantastisches Angebot:

Prime Day Angebot: 15 Monate PlayStation Plus Mitgliedschaft

Jetzt für nur 84,98 59,49 Euro auf Amazon bestellen

Und natürlich gibt's auch coole Konsolen-Bundles mit tollen Spielen. Wie zum Beispiel diese hier:

PlayStation 4 - Hits Bundle (1TB, schwarz, slim) inkl. 2. DualShock 4 Controller und Uncharted 4, The Last of Us, Horizon Zero Dawn

Jetzt für nur 402,87 299,99 Euro auf Amazon bestellen

Horizon - Zero Dawn: Eines der besten Spiele für die PS4 gibt es jetzt im günstigen Bundle

Bei solchen tollen Angeboten gilt: Wer zuerst kommt, macht das Schnäppchen! Wie immer solltet ihr auch ein Auge auf die Preise werfen, denn die können sich auf Amazon schnell ändern. Wir drücken euch schon mal die Daumen für die Schnäppchenjagd, und seid nicht traurig, wenn ihr diesmal nicht schnell genug wart. Das nächste Angebot kommt bestimmt!