Urlaub oder Spiele? Eine Entscheidung, die ihr glücklicherweise nicht mehr fällen müsst. Und zwar Dank der grandiosen Angebote, die es zurzeit im PlayStation Store gibt.

Jetzt gratis für alle "PS Plus"-Abonnenten: Detroit - Become Human mit Soundtrack und Artwork und der PS4-Fassung von Heavy Rain obendrauf!

Festhalten: Spiele unter 20 Euro sind schon mal ein Grund zur Freude. Spiele unter 10 Euro umso mehr! Beides findet ihr gerade im PlayStation Store. Wir haben für euch schon mal einige der saftigsten Stücke rausgepickt.

Noch mehr Spiele unter 10 Euro findet ihr

Battlefield 1: 19,99 Euro 6,99 Euro

Mit dem Ersten Weltkrieg als historischen Hintergrund erlebt ihr ein Szenario, das jede Menge Potenzial bietet. Umfangreiche Mehrspieler-Schlachten bieten eine Vielzahl an spielerischen Möglichkeiten und lassen nicht zu, dass ihr den Controller zu schnell wieder aus der Hand legt. Zum aktuellen Preis von gerade mal 6,99 Euro solltet ihr euch das Spektakel nicht entgehen lassen!

Rayman Legends: 19,99 Euro 9,99 Euro

Manche sagen, mit Rayman Legends hätte Ubisoft eines der besten klassischen Jump and Runs der Gegenwart abgeliefert. Dieser Meinung können wir uns nur anschließen! Das farbenfrohe Abenteuer gibt es momentan für 9,99 Euro, bietet aber unbezahlbaren Spielspaß.

Prototype 2: 39,99 Euro 7,99 Euro

Manche Action-Spektakel sind einfach zeitlos. So auch Prototype 2, das die Stadt "New York Zero" zu eurem Spielplatz in einer offenen Welt werden lässt. Darin seid ihr eine lebende Waffe, die ihre Gestalt wechseln kann. Cool genug? Falls das noch nicht reicht: Alle veröffentlichten DLCs sind in dieser Version mit enthalten. Und das für nur 7,99 Euro!

PS4-Spiele für unter 20 Euro

Darf's ein wenig mehr sein? Dann werft doch mal einen Blick auf die Angebote mit den Spielen unter 20 Euro. Da tut sich eine weitere Schatztruhe voller toller Schnäppchen auf.

Far Cry 4 + Far Cry Primal: 49,99 Euro 19,99 Euro

In Far Cry 4 reist ihr ins Land Kyrat, hoch in den Bergen des Himalaja-Gebirges. Dort kämpft ihr gegen die Schergen des grausamen Diktators Pagan Min. Und weil dieser exotische Ausflug noch nicht reicht, gibt es gleich dazu im Bundle auch noch einen Ausflug in die Steinzeit! Mit Far Cry Primal wird das bekannte Spielprinzip in eine Welt und eine Zeit verlagert, in der ihr als Mensch am unteren Ende der Nahrungskette steht. Zwei vollwertige Action-Abenteuer zum kleinen Gesamtpreis von 19,99 Euro!

Fallout 4: 19,99 Euro 12,99 Euro

Was soll man schon noch groß über eine legendäre Spielereihe wie Fallout sagen? Der vierte Teil der postnuklearen Saga entführt euch nach Boston und verbindet wie gewohnt Echtzeit-Action mit Rollenspielelementen. Erforscht eine große, offene Welt, entdeckt ihre oft finsteren Geheimnisse und meistert das Überleben im radioaktiv verseuchten Ödland. Für nur 12,99 Euro seid ihr dabei.

Mafia 3 - Deluxe Edition: 59,99 Euro 14,99 Euro

Mit der Deluxe Edition erwartet euch das komplette Spiel und der Season-Pass zum reduzierten Preis von 14,99 Euro. Mit dem Season-Pass erhaltet ihr Zugriff auf die drei umfangreichen Erweiterungen mit einzigartigen Storys, Charakteren, Waffen und Gameplay-Elementen. Taucht ein in die zwielichtige Welt von New Bordeaux!

Allein die hier vorgestellten Angebote rechtfertigen schon die Investition. Noch mehr davon findet ihr direkt im PlayStation Store. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und eine erfolgreiche Schnäppchenjagd!