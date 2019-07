Mit Lust for Darkness ist kürzlich ein Horror-Spiel für Nintendo Switch erschienen, das erotische und okkulte Themen in den Vordergrund stellt - und eine Altersfreigabe von 18 Jahren erhalten hat.

Erotik-Horror-Spiel für Nintendo Switch veröffentlicht:

Lust for Darkness wurde einst via Kickstarter finanziert und ist ein Erotik-Horror-Spiel des Entwicklerstudios Movie Games Lunarium. Bereits am 12. Juni 2018 wurde das durchaus bizarre Abenteuer auf Steam veröffentlicht, jetzt hält das erotische Horror-Spiel auch auf Nintendo Switch Einzug und ist ausschließlich im eShop erhältlich.

Inhaltlich dreht sich alles um die seit einem Jahr vermisste Ehefrau von Jonathan Moon. Der Mann erhält einen Brief von seiner verschollenen Gattin, welcher ihn zu einem abgelegenen Herrenhaus führt. Bei seiner Ankunft scheint gerade eine okkulte Zeremonie stattzufinden, die von einem geheimnisvollen Kult abgehalten wird. Durch das rätselhafte Ritual wird ein Tor zu einer anderen Reich geöffnet, das Lusst'ghaa genannt wird.

Spielerisch durchforstet ihr nicht nur die prunkvolle Villa, sondern gelangt auch nach Lusst'ghaa, wobei ihr die fremde Dimension, die von außerirdischen Wesen bevölkert wird, näher kennenlernt.

"Lusst’ghaa ist ein Land, welches einst unserer Welt ähnlich war. Doch die Geschöpfe beschlossen auf eigenen Wunsch absoluter Verrohung zu unterliegen. Mithilfe von Experimenten mutierten sie ihre Körper so, dass sie ununterbrochen körperliche Befriedigung erlebten", heißt es in der Steam-Beschreibung weiter zu dem Spiel.

Wer an Nintendo denkt, der denkt oft an familien- und kinderfreundliche Videospiele. Doch wie das Unternehmen jüngst bekanntgab, wolle man sich vordergründig auf die Bewertung von unabhängigen Gremien verlassen, anstatt selbst die Zensur-Keule zu schwingen. Somit lassen sich nicht zuletzt auch gewalttätige oder erotische Videospiele auf Nintendo Switch finden. Im Falle von Lust for Darkness ist beides vertreten, womit das jüngst für Nintendo Switch veröffentlichte Horror-Spiel vor allem an Agony erinnert.

Lust for Darkness wurde am 12. Juni 2018 für PC veröffentlicht und ist seit dem 12. Juli 2019 auch für Nintendo Switch erhältlich. Wer das Horror-Spiel gerne auch unterwegs zocken möchte, kann das also jetzt tun. Mit einem Rabatt von 10 Prozent kostet euch Lust for Darkness gerade 11,69 Euro.