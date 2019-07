Im Internet kursierten Gerüchte, dass Borderlands 3 mit einer Crossplay-Funktion ausgestattet werde. Dies sei nach Angaben von Randy Pitchford, CEO bei Gearbox, nicht der Fall - zumindest nicht zum Launch.

Mit "Celebration of Togetherness" kündigte Entwicklerstudio Gearbox Software ein Event auf Twitter an, dessen Name darauf schließen lassen könnte, dass es in Borderlands 3 möglich ist, plattformübergreifend mit anderen Spielern in den kooperativen Shooter einzutauchen. Genau dies vermuteten zumindest zahlreiche Fans.

Wie Randy Pitchford, CEO bei Gearbox Software, später klarstellte, handelt es sich hierbei jedoch nicht um ein Event, bei dem die Crossplay-Funktion für Borderlands 3 angekündigt wird. Ihm zufolge wird der Loot-Shooter am Tag der Veröffentlichung, also voraussichtlich am 13. September 2019, nicht mit dem Feature ausgestattet. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass Crossplay nicht nach dem Launch möglich sei:

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP