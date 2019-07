Im Vorfeld der San Diego Comic Con bekamen die Fans ein neues Bild vom "The Witcher"-Drehset zu sehen. Dieses zeigt neben Hexer Geralt einen Charakter, der im berühmten Fantasy-Universum eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.

Was bisher bekannt ist

Im Mai 2017 gab die polnische Produktionsfirma Platige Image bekannt, zusammen mit Netflix an einer "The Witcher"-Serie zu arbeiten. Handlungstechnisch soll sich die Geschichte nicht an den Witcher-Spielen, sondern an der Romanvorlage orientieren.

Tatsächlich hat die Serie schon lange Zeit vor ihrer Veröffentlichung diverse Debatten hervorgerufen, vor allem als Produzentin Lauren S. Hissrich bekanntgab, dass Ziehtochter Ciri nicht von einer weißhäutigen Schauspielerin verkörpert werden soll, worauhfin die sozialen Medien mit rassistischen Reaktionen überflutet wurden.

Dieses Video zu Videospielkultur schon gesehen?

Zu einem eher lustigen Aufruhr kam es in der Fan-Community, als feststand, dass der "Man of Steel"-Darsteller Henry Cavill den Hexer spielen wird. Sogleich wurde er mit einigen veräppelnden Memes willkommen geheißen, die ihr euch in der oberen Bilderstrecke zu Gemüte führen dürft. Seitdem verteilen die Produzenten spärliche Foto-Häppchen an die Fans, die schon gespannt darauf sind, ob sich die Serie als würdig erweisen wird.

Was neu ist

Nachdem bereits Fotos der Darsteller von Geralt, Ciri und Yennefer veröffentlicht wurden, gesellt sich nun ein weiterer Charakter dazu. Vor Kurzem teaste Henry Cavill mit einem Instagram-Foto das "The Witcher"-Panel auf der Comic-Messe an - von sich als Geralt und seiner treuen Stute Plötze.

„Die Straße nach San Diego ist lang. Die gute Nachricht ist, dass Plötze an ihrem schlechten Tag, die Gesellschaft von Menschen, Elfen und Zwergen übertrifft. Sie ist nicht immer einfach, aber sie weiß mehr als die anderen und sorgt dafür, dass sie die einzige Gesellschaft ist, die es wert ist, zu genießen“, schreibt Henry dazu.

Die Fans hießen seine treue Gefährtin mit dutzenden erfreuten Kommentaren willkommen. Während die Serie heiß erwartet wird, ist der Veröffentlichungstermin noch nicht genau bekannt. Die Rede ist von Dezember diesen Jahres.