Nintendo Switch: Joy-Cons mit neuen Farben angekündigt

Erst kürzlich präsentierte Nintendo eine neue Variante der Nintendo Switch, die Switch Lite. Nun kommt die nächste Ankündigung in Sachen Hardware: Die Joy-Cons für Nintendo Switch erscheinen in neuen, knalligen Farben.

Die neuen Joy-Cons präsentiert Nintendo of America auf Twitter, sie erscheinen in den Farbkombinationen Blau-Gelb und Lila-Orange.

Customize your #NintendoSwitch even more with these new Joy-Con colors – Blue/Neon Yellow and Neon Purple/Neon Orange. Available beginning 10/4 for $79.99. #MyWayToPlay pic.twitter.com/231TcnnTG2