Dragon Ball Z - Kakarot: Piccolo und weitere Charaktere sind spielbar

Dragon Ball Z - Kakarot, das kommende Action-RPG, wird nicht nur Son Goku als spielbaren Protagonisten beinhalten. Neben Piccolo werdet ihr auch weitere Charaktere steuern können.

Der E3-Trailer gibt euch einen ersten Eindruck zum Gameplay von Dragon Ball Z - Kakarot:

Alle Infos zum Spiel Genre: Action-RPG

Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, PC

Das kommt ins Spiel

Dragon Ball Z - Kakarot wird nicht nur Son Goku als spielbaren Charakter beinhalten. Das kommende Action-RPG von Entwickler CyberConnect2 wird euch auch erlauben, Piccolo, Son Gohan und Vegeta zu steuern. Vegeta soll hierbei ab Planet Namek spielbar sein, dies berichtete das Magazin V-Jump (via Gematsu)

Außerdem sind auch weitere Nebencharaktere bestätigt: Tenshinhan, Krillin, Yamchu und Chiaotzu. Diese werden jedoch nicht spielbar sein, sondern dienen als unterstützende Figuren. Sie werden auf die Aktionen des Spielers reagieren und können auf Knopfdruck weitere Aktionen ausführen. Ebenfalls können sie auch bei Verfolgungen nach Attacken und beim Blocken von Angriffen aushelfen.

Neben einer völlig neuen Hintergrundgeschichte, soll die Handlung auch Son Gohans Training mit Piccolo hervorheben, welches vor dem Saiyajin-Angriff auf die Erde stattfindet (laut GameInformer).

Dragon Ball Z - Kakarot soll auf der PlayStation 4 wie auch auf der Xbox One und PC erscheinen. Bisher gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber 2020 ist bisher das geplante Release-Jahr. Auf welchen spielbaren Charakter freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!