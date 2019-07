Jede Woche schenkt euch Epic Games ein Spiel, welches ihr im Epic Games Store kostenlos herunterladen könnt. Beim aktuellen Gratisspiel handelt es sich um Limbo.

Das erwartet euch in dem Grusel-Hüpfspiel Limbo:

Genre: Jump and Run



Plattformen: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PS Vita, Android



Angebote: Epic Games Store

Jetzt könnt ihr Limbo gratis spielen

Wie im Epic Games Store angekündigt, könnt ihr das Spiel vom 18. bis zum 25. Juli kostenlos in eurer Bibliothek speichern und dann nach Belieben herunterladen. Danach folgt dann schon wieder das nächste Gratisspiel!

In Limbo schlüpft ihr in der Rolle eines namenlosen Jungen. Die Geschichte verschlägt euch in einen Wald, um euch auf die Suche nach eurer verlorenen Schwester zu machen. Auf weitere Hintergrundinformationen oder einen Ausbau der Handlung verzichtet der dänische Entwickler Playdead jedoch komplett und lässt euch stattdessen in bester "Jump and Run"-Manier die schwarz-weiße Szenerie erkunden.

Dabei kommt ihr an diversen Gruselelementen wie Leichen und Monstern vorbei und müsst Rätsel lösen, um weiter zu kommen. Fans des Genre sollten auf jeden Fall einmal einen Blick darauf werfen.

Wollt ihr euch das Spiel kostenlos sichern, dann solltet ihr nicht zu lange warten. Jede Woche spendiert euch Epic Games nämlich ein neues Gratisspiel im hauseigenen Store, welches das vorherige ablöst. Wir wünschen viel Spaß mit Limbo!