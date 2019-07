Borderlands GOTY-Edition kostenlos zum Wochenende

Nicht mehr lange, dann erscheint Borderlands 3. Ein guter Zeitpunkt also, um sich mit dem Erstlingswerk der Reihe vertraut zu machen. Glücklicherweise lässt euch Steam das Spiel jetzt kostenlos zocken.

Das erwartet euch in der Borderlands-Welt Pandora:

Genre: Rollenspiel, Ego-Shooter



Plattform: PC, PS3, Xbox 360, Mac



Angebote: Steam

So könnt ihr kostenlos spielen

Wie auf der auf der Borderlands-Produktseite auf Steam angekündigt, habt ihr die Möglichkeit, das erste Borderlands übers Wochenende kostenlos zu testen. Wollt ihr es danach erwerben, dürft ihr einen Rabatt von 50 Prozent nutzen.

Valve stellt euch dabei auch gleich ein Rundumpaket des Spiels zur Verfügung, denn ihr dürft euch hier an der Enhanced-Version der "Game of the Year"-Edition versuchen. Diese bringt nicht nur eine aufgehübschte Grafik im Hinblick auf Spielumgebung und Charaktermodelle mit sich, sondern auch ein größeres Waffenarsenal und mehr Beute.

Darüber hinaus stehen euch diverse zusätzliche Inhalte wie The Zombie Island of Doctor Ned, Mad Moxx's Underdome Riot, The Secret Army of General Knoxx und Claptrap's New Robot Revolution zur Verfügung. Für reichlich Spielzeit, um die Wartezeit auf Borderlands 3 zu überbrücken, dürfte jedenfalls gesorgt sein.

Sollte euch Borderlands zusagen, dann habt ihr ebenfalls über das Wochenende bis einschließlich zum 22. Juli die Möglichkeit, das Spiel inklusive der umfangreichen Zusatzinhalte für 14,99 Euro zu erwerben!