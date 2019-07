Am 1. August findet die offizielle Enthüllung des Multiplayers von Call of Duty - Modern Warfare statt. Ein Leak gibt nun jedoch das mögliche Start-Datum der Beta des heiß erwarteten Ego-Shooters preis.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck zum kommenden Call of Duty - Modern Warfare erhalten

Das sagt der Leak

Am 1. August findet das offizielle Enthüllungs-Event des Multiplayers von Call of Duty - Modern Warfare statt. Dabei werden auch neue Informationen bezüglich einer möglichen Beta-Phase erwartet, welche nun eventuell frühzeitigt geleakt sind.

Die Nachricht kommt vom YouTube-Kanal "TheGamingRevolution", welcher in der Vergangenheit bereits CoD-Leaks treffend preisgegeben hat. TheGamingRevolution vermutet, dass die Beta-Phase für PS4-Spieler am 20. August und für weitere Plattformen am 27. August stattfinden könnte. Dieser Hinweis wird von einer privaten Konversation abgeleitet, wie im folgenden Video erläutert wird:

Der 20. wie auch der 27. August fällt jeweils auf einen Dienstag. Laut Gamerant ist dieser Wochentag oftmals ein typischer Starttermin einer Beta-Phase. Ebenfalls wird angegeben, dass dieser Zeitraum in Hinblick auf die geplante Veröffentlichung im Oktober durchaus Sinn ergibt. Dass die PS4-Beta früher stattfinden soll, könnte an dem weiterhin bestehenden Exklusiv-Deal mit Sony liegen.

Stimmt diese Information? Dies kann derzeit noch nicht gesagt werden, da sich weder Publisher Activision noch Entwickler Infinity Ward diesbezüglich geäußert haben. Die Hinweise die TheGamingRevolution erhält, könnten ebenfalls bewusst irreführend sein. Fans sollten sich also noch nicht zu früh freuen.

Glücklicherweise werdet ihr voraussichtlich am 1. August, am Tag des Enthüllungs-Events, schlauer sein. Call of Duty - Modern Warfare soll am 25. Oktober auf der PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.