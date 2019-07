Plants vs. Zombies 3: Neuer Serienteil angekündigt, Pre-Alpha schon jetzt spielbar

Und wieder dürft ihr euch mit einer Reihe von Pflanzen in diverse Gartengefechte gegen gehirnfressende Untote stürtzen: Plants vs. Zombies geht nun in die mittlerweile dritte Runde!

Wie Publisher Electronic Arts ankündigt, ist derzeit Plants vs. Zombies 3 in der Mache. Fans der Reihe dürfen sich auf altbewährte Inhalte in neuem Gewand freuen!

So könnt ihr das Spiel jetzt schon zocken

Testfreudige Spieler haben nun die Möglichkeit, Plants vs. Zombies 3 auf ihren Android-Geräten als Pre-Alpha herunterzuladen; iOS-Nutzern bleibt der vorzeitige Zugriff zunächst verwährt. Solltet ihr das Spiel im Google Play Store jedoch nicht herunterladen können, ist dies kein Grund zu verzagen. Die Anzahl der möglichen Downloads ist begrenzt. Nach und nach sollen aber weitere Kapazitäten für neue Spieler freigeschaufelt werden.

Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Deshalb ist noch mit einigen Bugs zu rechnen, solltet ihr einen der freien Testplätze ergattern. Durch das Feedback der Spieler sollen Kampfmechaniken und andere Features während des Entwicklungsprozesses optimiert werden. Wollt ihr euch also daran beteiligen, steht der Verteidigung eures Gartens mit Pflanzenarmeen gegen Horden von Zombies nichts mehr im Weg!

Wann die fertige Version von Plants vs. Zombies 3 erscheinen soll und auf welchen Plattformen es letzten Endes veröffentlicht wird, bleibt einstweilen noch ungenannt. Da es sich allerdings erst um die Pre-Alpha handelt, ist davon auszugehen, dass noch einiges an Entwicklungszeit und Spieler-Feedback in das Projekt fließen wird.