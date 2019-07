Der Release der Netflix-Serie zu The Witcher scheint sich mit großen Schritten zu nähern. Nachdem es immer wieder neue Bilder zur Produktion gab, wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, der uns in die Welt von Geralt, Yennefer und Ciri eintauchen lässt. Wir wollen euch den Teaser zu The Witcher natürlich nicht vorenthalten. Also: Schnell auf das Video geklickt!

The Witcher-Serie: Der erste Trailer ist da

In den zwei Minuten, die der Trailer mit sich bringt, passiert so einiges. Dennoch sehen wir vergleichsweise wenig von Geralt, gespielt von Henry Cavill, der ja zumindest namenstechnisch die Hauptfigur von The Witcher sein sollte. Vielleicht wollen uns die Macher der Netflix-Serie damit aber auch auf eine falsche Fährte locken. So bekommen wir zumindest einen längeren Eindruck von Yennefer und den Problemen, die die Welt von The Witcher aktuell so mit sich bringt.

Neben Krieg und Monstern dürfte das vor allem Magie sein, die die Lange unsicher macht. Die Grenzen zwischen Ordnung und Chaos scheinen zu verwischen, wenn mit den magischen Kräften nicht richtig umgegangen wird. Ein Thema, das auch in den Spielen zu The Witcher immer wieder vorgekommen ist. Bislang steht noch kein Release-Termin für die Serie fest. The Witcher soll aber noch später in diesem Jahr auf Netflix ausgestrahlt werden.