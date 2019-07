Nachdem ein erster Livestream zu Call of Duty: Modern Warfare über die Bühne gegangen ist, in dem der neue Gunfight-Modus ausführlich demonstriert wurde, hat sich die Community nach einem weiteren Clip gesehnt: Eine Demonstration ohne das Gebrüll der Spielenden. Gesagt, getan. In diesem Video zeigen euch die Macher von Call of Duty: Modern Warfare, wie der Modus komplett ohne Gelaber aussieht.

Call of Duty - Modern Warfare: Mehr Gameplay aus dem Gunfight-Modus

„Ihr habt danach gefragt und wir haben zugehört“, heißt es von den Machern von Call of Duty: Modern Warfare bei Infinity Ward. „Aufgenommen in 4K mit einer PlayStation 4 Pro, zeigen wir euch hier rohes Gameplay aus Gunfight, dem neuen, schnellen und hautnahen 2vs2-Multiplayer-Modus in Call of Duty: Modern Warfare.“

Bis zum richtigen Reveal, der dann auch den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare an Bord hat, dauert es noch ein wenig. Erst am 1. August 2019 wollen die Entwickler die Katze aus dem Sack lassen. Wir vermuten, dass wir bis dahin auch keine weiteren Szenen aus Gunfight mehr zu Gesicht bekommen werden. Zeit also, ein vorerstes Fazit von euch einzuholen. Wie findet ihr Gunfight in Call of Duty: Modern Warfare?