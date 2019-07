Seit Wochen fiebern die Spieler von Fortnite auf ein bestimmtes Event hin. Denn die Macher teasern auf der Map schon eine ganze Weile einen gigantischen Kampf zwischen einem mutierten Monster und einem Riesenroboter hin. An diesem Wochenende waren die Vorbereitungen offenbar endlich abgeschlossen und der Gong zur ersten und letzten Runde schlug. Einige Spieler von Fortnite haben den epischen Kampf zwischen den Giganten in Videos festgehalten.

Wie ihr im Video sehen könnt, ist der Kampf zwischen Cattus, dem Monster und Dogus, dem gigantischen Roboter kein leichtes Match. Zunächst konnte der gebaute Roboter einige Treffer mit Raketen landen, bevor sich das Monster revanchiert hat. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als würden die beiden Kontrahenten im Meer versinken und der Kampf damit vorzeitig enden. Doch die Macher von Fortnite haben sich das große Finale des Fights natürlich aufgespart und feuern damit ein regelrechtes Feuerwerk ab.

Einige Spieler vermuten, dass dieser Kampf nun die zehnte Season von Fortnite einläuten soll. Deshalb suchen sie schon jetzt systematisch nach Änderungen, die Dogus und Cattus durch die Schlacht auf der Karte hervorgerufen haben könnten. Zu wirklich großen Ergebnissen - bis auf den Ausgang der Schlacht - sind sie allerdings noch nicht gekommen. Die zehnte Season sollte in wenigen Wochen in Fortnite an den Start gehen.