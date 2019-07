PS Plus: Rabatte für Baller- und Prügelspiel-Fans

Abonnenten von PlayStation Plus bekommen nicht nur einmal im Monat Gratis-Spiele zum Download bereitgestellt, sondern auch wechselnde exklusive Rabatte. Aktuell gibt es ein paar coole Prügel- und Ballerspiele im Angebot.

Wenn ihr ein PlayStation Plus-Abo besitzt, könnt ihr euch im PlayStation Store Rabatte auf ausgewählte Spiele sichern. Aktuell finden sich darunter unter anderem:

BlazBlue Chronophantasma Extend: mit PS Plus für 19,99 Euro 2,99 Euro

Eine erweiterte Fassung des 2D-Prüglers BlazBlue Chronophantasma, mit PS Plus für nur 2,99 Euro.

Guilty Gear Xrd – Revelator: mit PS Plus für 24,99 Euro 7,49 Euro

Die "Guilty Gear"-Spiele genießen unter Prügelspiel-Fans Kultustatus. Xrd – Revelator bekommt ihr mit PS Plus derzeit für 7,49 Euro.

Guilty Gear Xrd Rev. 2: mit PS Plus für 39,99 Euro 11,99 Euro

Und auch die Fortsetzung Guilty Gear Xrd Rev. 2 bekommt ihr mit PS Plus aktuell deutlich günstiger. Für 11,99 Euro ist sie euer.

Strange Brigade: mit PS Plus für 49,99 Euro 14,99 Euro

Wenn ihr Lust auf Ballern und schrägen Humor habt, schaut euch doch einmal Strange Brigade an. Vor allem im Koop mit bis zu drei Freunden macht das eine Menge Spaß.

Sniper Elite V2 Remastered: mit PS Plus für 34,99 Euro 21,49 Euro

Oder mögt ihr lieber taktische Shooter? Dann ist Sniper Elite V2 Remastered vielleicht einen Blick wert. Aktuell zu haben für 21,49 Euro.

Diese und einige andere, kleinere Spiele bekommt ihr aktuell günstiger mit "PS Plus"-Abo im PlayStation Store.

In der Bilderstrecke über diesem Absatz findet ihr Beiträge aus unserer Community. Wir haben euch gefragt, was ihr euch von PlayStation Plus wünscht und haben ein paar der interessantesten Antworten zusammengetragen. Schaut doch mal rein!