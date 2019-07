Auf dem Gaming-Markt nehmen "Battle Royale"-Spiele wie Fortnite und Playerunknown's Battlegrounds derzeit wichtige Rollen ein. Doch zumindest eine Gaming-Größe scheint kein Fan von diesem Spielprinzip zu sein - "Death Stranding"-Schöpfer Hideo Kojima.

Auf der San Diego Comic Con 2019 hatte Hideo Kojima ein eigenes Panel, auf welchem er näher auf Death Stranding einging. Unter anderem gab er bekannt, dass anstelle von Mads Mikkelsen ursprünglich auch Keanu Reeves im Gespräch für die Rolle des Antagonisten gewesen war.

Wie der Journalist Patrick Shanley vom Hollywood Reporter in einem Tweet erklärte, schoss Kojima aber auch gegen das derzeit so erfolgreiche Genre der "Battle Royale"-Spiele.

Kojima just took a shot at Fortnite: "The easiest way to make money is to make a game where everyone is on an island trying to shoot each other. I don't want to make that." Big applause followed