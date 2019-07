GTA Online: So könnt ihr euch beim Casino-Update ganz nach oben arbeiten

Ab heute ist es soweit! Nach langen Spekulationen wurde im Zuge des neuen "GTA Online"-Updates endlich das Casino eröffnet. Und dieses bringt nicht nur viele Glücksspiele mit sich, sondern auch viele neue Aufträge, Objekte und Schlitten. Wer in der neuen Glamourwelt ganz nach oben kommen will, sollte sich mit dem "Diamond Program" vertraut machen.

Endlich könnt ihr euer hart ergaunertes Geld vervielfachen - oder alles auf einen Schlag verlieren:

Das erwartet euch:

Wie Rockstar in einer offiziellen Pressemitteilung verkündete, wartet ein buntes Programm auf die Spieler jenseits der Türen des Diamond Casino & Resort. Dieses befindet sich im Nordosten von Los Santos, am Anfang der Autobahn auf der rechten Seite. Das Casino bietet folgende Vergnügungen an:

Jetons 3-Card-Poker

Blackjack

Roulette

Spielautomaten

Virtuelle Pferderennen

Glücksräder

Das Master-Penthouse kann nach Belieben angepasst und eingerichtet werden.

Während ihr hierbei Geld, Kleidungsstücke und seltene Autos gewinnen könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, das Master-Penthouse auf dem Dach des Casinos zu erwerben. Wie Rockstar auf seiner offiziellen News-Homepage schreibt, ist das aber nur der Anfang - mit dem Kauf werdet ihr außerdem ins "Diamond Program" aufgenommen, mit dem ihr viele Belohungen abstauben könnt.

Diamond Program: Von Silber- bis Diamond-Status

Besitzer des Penthouses erhalten zunächst den Silber-Status. Was bedeutet, dass ihr diese Objekte euer Eigen nennen dürft:

Wandkunst "Scharf geschossen" für euer Penthouse

Klassisches Diamond-Shirt

Sobald ihr Aufträge für Tao Cheng erledigt habt, wird die Mission "Großreinemachen" freigeschaltet. Mit Abschluss dieser erhaltet ihr den Gold-Status und könnt folgende Boni abstauben:

Exklusives Design für den Truffade Thrax

Exklusives Truffade-Shirt

Wer den Platin-Status erreichen möchte, muss dafür fünf Missionen bei Agatha Baker erledigen. Neben viel Geld winken euch diese Belohnungen:

Glückszahlen-Tattoo

Kronos-Ära-Uhr

Und Spieler, die alle Koop-Missionen absolvieren, verdienen sich den Diamond Status und damit viele exklusive Designs für ihre Wagen.

Das "Diamond Program" wird zwischen dem 8. und 13. August 2019 freigeschaltet. Freut ihr euch auf das Casino-Update? Bei welchem Glücksspiel werdet ihr zuerst euer Glück probieren? Und welcher Status des "Diamond Program" ist für euch der interessanteste? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.