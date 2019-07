PlayStation Summer Sale: Starke Rabatte auf massenweise PS4-Spiele

Ab heute läuft der der große PlayStation Summer Sale im PS Store. Bis zum 21. August könnt ihr viele "PlayStation 4"-Spiele kaufen und dabei ordentlich sparen. Wir haben uns die aktuellen Angebote angeschaut und zeigen euch eine Auswahl der besten Spiele.

Der Sommer ist da und damit nun auch der große Summer Sale im PlayStation Store. Bis zum 21. August bekommt ihr hier eine Vielzahl von PS4-Spielen teils stark rabattiert. Den gesamten Sale könnt ihr mit einem Klick auf den folgenden Button einsehen:

Wenn ihr unentschlossen seid, wo ihr zuschlagen solltet, helfen wir euch auf die Sprünge und zeigen euch ein paar der besten derzeit im Preis reduzierten Spiele. Los geht’s:

South Park im Doppelpack für 69,99 Euro 24,99 Euro

Die irrwitzigen und schwarzhumorigen Rollenspiele South Park: Der Stab der Wahrheit und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bekommt ihr im Doppelpack für insgesamt nur 24,99 Euro. Wenn ihr die Serienvorlage mögt, sind die Spiele ein Muss.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered für 39,99 Euro 15,99 Euro

Eines der beliebtesten "Call of Duty"-Spiele gibt es aktuell in der Neuauflage zum kleinen Preis. Wenn ihr spannende, taktische Gefechte sucht, seid ihr hier richtig. Für 15,99 Euro gehört Call of Duty: Modern Warfare Remastered euch.

Devil May Cry 5 für 59,99 Euro 34,99 Euro

Der aktuelle Teil der "Devil May Cry"-Reihe überzeugt Fans und Kritiker gleichermaßen. Mit nicht nur einem, sondern gleich drei Charakteren seid ihr unterwegs, um Dämonen in stilvollen Kämpfen auf die Mütze zu geben. Das Spiel kostet derzeit 34,99 Euro.

Far Cry 5 + Far Cry: New Dawn Complete Edition für 99,99 Euro 34,99 Euro

Den Shooter-Hit Far Cry 5 gibt es zusammen mit seinem Sequel Far Cry: New Dawn in der Complete Edition für nur 34,99 Euro. Damit bekommt ihr eine ganze Menge Inhalt und actiongeladenen Spielspaß.

God of War (Digital Deluxe Edition) für 69,99 Euro 29,99 Euro

God of War ist für viele das beste Spiel des Jahres 2018. Wer es noch nicht erlebt hat, kann das nun nachholen – in der Digital Deluxe Edition. Diese bekommt ihr aktuell für 29,99 Euro.

Resident Evil 2 für 59,99 Euro 34,99 Euro

Resident Evil 2 hat zu Beginn des Jahres ein Remake bekommen, das Horror-Fans begeistert hat. Wer mit der Neuauflage zurück zu den Wurzeln der Reihe gehen will, kann das derzeit für 34,99 Euro.

Ist bei dem Sale etwas für euch dabei? Wie gefallen euch die Angebote, die wir euch herausgesucht haben? Wenn ihr wissen möchtet, welche PS4-Spiele unsere Redakteure besonders mögen, klickt auf die Bilderstrecke über diesem Absatz - dort seht ihr unsere Top 10 der PS4-Spiele.